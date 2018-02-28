Экс-депутата армянского парламента обокрали: забрали именную «Беретту»

Злоумышленники обокрали члена Совета Республиканской партии Армении (РПА), бывшего депутата парламента Армении Аракела Мовсисяна, сообщили Sputnik Армения в полиции.



Из «Тойоты» Мовсисяна, более известного в обществе по кличке «Шмайс», украли именной пистолет «Беретта» с магазином и 15 патронами. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, пистолет экс-депутат получил в подарок в 1993 году от главы «оборонного ведомства» Карабаха.

В середине февраля имя «Шмайса» появилось в СМИ в связи с угрозами члену Совета старейшин Еревана от оппозиционной фракции «Елк» Алену Симоняну.

В ходе внеочередного заседания парламента руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян заявил, что Мовсисян звонил Симоняну и угрожал применением физического насилия.

А.А.