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Экрем Имамоглу официально объявлен мэром Стамбула – ФОТО

Сегодня в 10:05 ~ 1 минута на чтение 562
Экрем Имамоглу официально объявлен мэром Стамбула – ФОТО

Кандидат от крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии Экрему Имамоглу официально объявлен главой муниципалитета Стамбула по итогам проведенных 31 марта выборов.

Вчера вечером ЦИК страны вручил Имамоглу соответствующий мандат, сообщает Anadolu.

В тоже время Центризбирком отклонил обращение правящей Партии справедливости и развития об аннулировании итогов выборов в Стамбуле и проведении там повторных выборов.

По данным ЦИК, Экрем Имамоглу набрал 4,169 млн голосов избирателей против 4,156 млн голосов, набранных кандидатом от правящей партии Бинали Йылдырымом.

Ф.Багирова

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