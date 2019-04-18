Экрем Имамоглу официально объявлен мэром Стамбула – ФОТО

Кандидат от крупнейшей в Турции оппозиционной Республиканской народной партии Экрему Имамоглу официально объявлен главой муниципалитета Стамбула по итогам проведенных 31 марта выборов.
Вчера вечером ЦИК страны вручил Имамоглу соответствующий мандат, сообщает Anadolu.
В тоже время Центризбирком отклонил обращение правящей Партии справедливости и развития об аннулировании итогов выборов в Стамбуле и проведении там повторных выборов.
По данным ЦИК, Экрем Имамоглу набрал 4,169 млн голосов избирателей против 4,156 млн голосов, набранных кандидатом от правящей партии Бинали Йылдырымом.
Ф.Багирова