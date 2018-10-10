Экономический взлет или вынужденные кредиты: граждане не разделяют оптимизм Пашиняна

«Армения собирает силы для экономического взлета», - пишет в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян, представляя некоторые показатели, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

«После революции, то есть, начиная с мая и по сей день, активы банковской системы выросли на 10,5%, кредиты выросли на 7,0%, кредиты физлиц – на 10,4%, кредиты юридический лиц – на 4,3%», — пишет глава армянского правительства.

Также он добавил, что вклады выросли на 9,2%.

Пользователи, однако, подобный оптимизм премьера не разделяют. Многие под этой записью Пашиняна отмечают, что в период после революции были вынуждены брать кредит, и не от хорошей жизни.

«Простые граждане катятся в экономическую пропасть не менее стремительно, чем при прежних властях, если не больше. И приведенные показатели – это палка о двух концах», — пишет другой подписчик.

Некоторые граждане отмечают, что рост кредитов еще не означает экономического развития.

Другие пользователи считают, что нужно время и терпение для достижения результата. Многие, сетуя на рост цен, безработицу и иные трудности, одновременно выражают поддержку действиям Пашиняна, отмечая, что «его честность и целенаправленность позволят решить существующие проблемы».

С.А., Э.Т.