Экипажи российских истребителей уничтожили в Армении пункт условного противника

Экипажи оперативно-тактической авиации на истребителях МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе проверки боеготовности соединения уничтожили командный пункт условного противника.

По замыслу учений, на территории полигона «Алагяз» в лесном и горном массивах условным противником был оборудован лагерь для подготовки диверсионно-разведывательных групп, сообщает «Спутник-Армения».

«Используя координаты целей, полученные от расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения, истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты с электронным пуском управляемых ракет, уничтожив живую силу и бронетехнику условного противника.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), генерал-полковника Александра Дворникова российская база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности», - говорится в сообщении.

Всего к проверке привлечены более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

А.А., Э.Т.