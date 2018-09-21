1news.az
Армения
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Экипажи российских истребителей уничтожили в Армении пункт условного противника

Сегодня в 09:52 ~ 1 минута на чтение 307
Экипажи российских истребителей уничтожили в Армении пункт условного противника

Экипажи оперативно-тактической авиации на истребителях МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе проверки боеготовности соединения уничтожили командный пункт условного противника.

По замыслу учений, на территории полигона «Алагяз» в лесном и горном массивах условным противником был оборудован лагерь для подготовки диверсионно-разведывательных групп, сообщает «Спутник-Армения».

«Используя координаты целей, полученные от расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения, истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты с электронным пуском управляемых ракет, уничтожив живую силу и бронетехнику условного противника.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО), генерал-полковника Александра Дворникова российская база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности», - говорится в сообщении.

Всего к проверке привлечены более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

А.А., Э.Т.

Telegram WhatsApp

307

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Армения

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net