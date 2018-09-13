«Эхо» скандальной записи: Пашинян пояснил, почему Ванецян должен был звонить ему

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал скандальную запись телефонной беседы главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Запись 11 сентября была «слита» в Интернет, что вызвало серьезный общественно-политический резонанс, сообщает «Спутник-Армения».

В разговоре, в частности, Ванецян заявляет, что поговорит с Пашиняном по поводу возможности ареста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

В этой связи депутат Шушан Сардарян во время правительственного часа в парламенте поинтересовалась у премьера, не означают ли слова Ванецяна, что Пашинян сам решает, кого арестовать, кого нет, и о независимости судов и следственных органов не может быть и речи.

Пашинян в ответ объяснил слова Ванецяна следующим образом – он неоднократно говорил главам силовых структур, что все дела должны быть расследованы в соответствии с буквой и духом закона, и в Армении нет неприкасаемых.

«И если объективный ход следствия приведет к задержанию или аресту, то нужно принять соответствующее решение, не сковываясь никакими обстоятельствами», - сказал премьер.

Но время от времени бывают случаи, когда, по традиции, делается попытка сверить с ним, с премьером, вопрос ареста того или иного человека.

«В случае с Хачатуровым, когда я говорил с Ванецяном, я был в Санкт-Петербурге. Я тогда сказал, что никаких политических препятствий нет. И если следственный орган считает, что нужно кого-то арестовывать или задерживать, то пусть действует», - добавил Пашинян.

Сардарян, между тем, не исключила, что в Интернет могут «слить» и этот разговор премьера с главой СНБ. Пашинян в ответ добавил, что может сам опубликовать его.

«Нет разговора, который находится вне принципов и логики, намеченных мной», - сказал он.

Отметим, что 11 сентября в Сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана «инструкция» во что бы то ни стало посадить Кочаряна.

Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией. Позже Ванецян подтвердил подлинность записи, отметив, что это был рабочий разговор.

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А.А., Э.Т.