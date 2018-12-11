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Эдуард Шармазанов: «Выборы в Армении прошли в условиях угроз и атмосферы ненависти, процесс был недемократичным»

Сегодня в 09:16 ~ 1 минута на чтение 379
Эдуард Шармазанов: «Выборы в Армении прошли в условиях угроз и атмосферы ненависти, процесс был недемократичным»

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли в условиях угроз, атмосферы ненависти, на фоне личного давления со стороны главы государства, заявил Aysor.am вице-спикер парламента, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

«Этот процесс уже недемократичный. Что касается того, признаем мы результаты голосования или нет, то Республиканская партия выступит с заявлением», - сказал он.

По его словам, результаты внеочередных парламентских выборов еще более воодушевили Республиканскую партию Армении на борьбу.

«Ясно одно – все шаги Никола Пашиняна, все пустые мысли, все некрологи о Республиканской партии пусты. РПА доказала, что в условиях гестаповского пашиняновского режима контрагитации, угроз и тотального давления 60 тысяч граждан сказали нет Пашиняну, и сказали да Шармазанову, Ашотяну, Вигену Саркисяну, Арпине Ованнисян и нашим друзьям. 9 декабря – день возрождения Республиканской партии», - заявил Э.Шармазанов.

«Помни, Пашинян, эти 60 тысяч граждан через года станут 600 тысячами», - отметил он.

По его словам, результат выборов, при которых Республиканская партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер для избрания в парламент, закладывают второй этап борьбы в качестве внепарламентской оппозиции.

Он заявил, что в новом парламенте не будет оппозиции, нет силы, которая выступала против его политики угроз.

«Это нас мотивирует начать второй этап борьбы», - отметил Э.Шармазанов.

Напомним, что Республиканская партия Армении не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

А.А.

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