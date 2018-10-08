Единственный боец, победивший Хабиба, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ – ФОТО

7 октября Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором и сохранил у себя пояс чемпиона в легком весе. Это 27 победа Хабиба в 27 боях в ММА.

Femida.az выявила интересный факт про Хабиба Нурмагомедова. В свое время дагестанец уступил азербайджанскому спортсмену. Об этом сайту рассказал представитель ММА в Азербайджане Шахрияр Аббасов.

«Хамис Мамедов – единственный спортсмен, который победил Хабиба Нурмагомедова. В свое время он был членом нашего клуба. Да, Хабиб никогда не проигрывал в профессиональных боях. Но в любительском самбо Хамис Мамедов его победил. В одном из интервью Хабиб сам в этом признался», - сказал Шахрияр Аббасов.

Хамис Мамедов также рассказал о своей победе над Хабибом Нурмагомедовым. «Хабиб мой друг, а его отец был моим тренером. После его победы над МакГрегором, я позвонил и поздравил его. Что касается моей победы над Хабибом, то это было в 2007 году. Мы встретились в весовой категории до 68 кг. В боевом самбо я прошел трех соперников, и четвертым был Хабиб. Я победил его со счетом 2:1, и вышел в финал. В финале же поединок завершился вничью (1:1), но победу отдали сопернику. У меня был диск со съемками того поединка, но затем я его потерял.

В 2011 году мы снова встретились с Хабибом. На сей раз в ММА, уже в финале. Перед поединком мне предложили не встречаться с ним. Но я не принял это предложение. Это была весовая категория до 76 кг. Тогда победу одержал уже Хабиб. И через какое-то время он уже отправился в США для подготовки к боям в UFC», - сказал он.

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