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Единая роуминговая зона между странами Восточного Партнерства может заработать уже в 2020 году

Сегодня в 18:20 ~ 1 минута на чтение 263
Единая роуминговая зона между странами Восточного Партнерства может заработать уже в 2020 году

Единая роуминговая зона между шестью странами Восточного партнерства с ЕС (в их число входят Украина, Молдова, Беларусь, Грузия, Армения и Азербайджан), может заработать уже в 2020 году.

Об этом сообщил Йоханнес Баур, руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда», представительства ЕС в Украине, в комментарии изданию Liga.net, передает 1news.az.

Он считает, что уже к 2020 году будут решены все вопросы с договоренностями касательно единого роумингового пространства среди стран Восточного партнерства с ЕС. После этого единая роуминговая зона должна заработать в Украине, Молдове, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджане. Йоханнес Баур заявил, что соответствующая декларация была подписана 28 февраля в Бухаресте.

Что касается отмены роуминговых наценок в странах ЕС, то Баур сказал, что по этому вопросу еще нет четкой даты, так как должно быть сделано много подготовительной работы. Он также добавил, что Украина будет подключаться к единому роумингу с ЕС пошагово: сначала со странами Восточной Европы, затем с остальной частью.

Напомним, что ранее заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марчин Пшидач заявил, что Польша собирается предложить отмену роуминга для граждан Украины.

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