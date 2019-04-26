«Едет по встречке как король»: Очередной водитель «Нивы» совершил грубое нарушение в Баку – ВИДЕО

Очередной факт наглого поведения водителя автомобиля марки ВАЗ-2121 «Нива» на этот раз произошел на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, водитель «Нивы» с госномером 10-FR-111 выехал из затора на встречную полосу движения и поехал по ней до самого круга у станции метро «20 Января».

Как заявили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, по факту будут приняты меры, водителя оштрафуют.

Отметим, что штраф за выезд на встречную полосу движения составляет 100 манатов + 4 штрафных балла.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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