«Едет по встречке как король»: Очередной водитель «Нивы» совершил грубое нарушение в Баку – ВИДЕО

Очередной факт наглого поведения водителя автомобиля марки ВАЗ-2121 «Нива» на этот раз произошел на улице Гасан бека Зардаби в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает 1news.az, водитель «Нивы» с госномером 10-FR-111 выехал из затора на встречную полосу движения и поехал по ней до самого круга у станции метро «20 Января».
Как заявили 1news.az в Управлении государственной дорожной полиции Баку, по факту будут приняты меры, водителя оштрафуют.
Отметим, что штраф за выезд на встречную полосу движения составляет 100 манатов + 4 штрафных балла.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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