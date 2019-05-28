Эден Азар на позитиве. «Челси» прибыл в Баку - ФОТО

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В Баку прибыл второй финалист Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает 1news.az, вчера поздно вечером чартерный рейс с делегацией «Челси» приземлился в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

Вместе с командой в Баку прилетел даже травмированный Антонио Рюдигер.

Лидер «Челси» Эден Азар оставил в Твиттере сообщение ля фанатов: «Время финала. Мы летим в Баку. Увидимся там».

Сегодня вечером пройдет открытая тренировка «Челси» на Бакинском Олимпийском стадионе.

Финал «Челси» - «Арсенал» состоится завтра, начало матча в 23:00 по бакинскому времени.

Теймур Максутов