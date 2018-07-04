ЕБРР выделит $500 млн на Трансадриатический газопровод – сегмент ЮГК

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 4 июля 2018 года одобрил предоставление кредита в $500 млн на финансирование части работ по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому сегменту Южного газового коридора (ЮГК), говорится в сообщении ЕБРР.

Бенефициаром по кредиту выступает компания Trans Adriatic Pipeline AG.

Общая стоимость TAP оценена в 4,5 млрд евро.

Его первоначальная мощность – 10 млрд кубометров в год с возможностью удвоения.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Акционерами TAP являются Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Первым газом для TAP в 2020 году станет газ с азербайджанского месторождения «Шахдениз».

Лада Евграшина, И.А.