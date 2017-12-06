ЕБРР в 2018 году представит новую стратегию по Азербайджану  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году представит новую стратегию по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщил эксперт ЕБРР Асиф Махмудов на мероприятии, посвященном возможностям сотрудничества промышленных парков в стране с международными финансовыми институтами.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года, и за истекший период банк инвестировал более 2 млрд евро в 163 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68% этих инвестиций пошли на развитие частного сектора.

За последние 5 лет ЕБРР реализовал в Азербайджане 63 проекта, из них 24 – в финансовом секторе, 34 – в сферах промышленности, сельского хозяйства и торговли, три – в энергосекторе (самые крупные кредиты – на нефтегазовые проекты) и два – в инфраструктуре. Конкретно на развитие малого и среднего бизнеса банк за последний период выделил 50 млн евро.

В феврале 2018 года Совет директоров ЕБРР обсудит выделение кредита азербайджанскому ОАО «Tеmiz Shahar», созданному с целью улучшения экологического состояния Баку. Сумма кредита - $39 млн на проект управления твердыми бытовыми отходами в Баку и прилегающих поселках на Абшеронском полуострове («Большой Баку»). Проект согласуется с глобальной стратегией ЕБРР «Переход к зеленой экономике» путем сокращения выбросов углекислого газа и снижения общего объема транспортировки отходов.

Лада Евграшина, Г.Р.