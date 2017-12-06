1news.az
Экономика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

ЕБРР в 2018 году представит новую стратегию по Азербайджану  

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 339
ЕБРР в 2018 году представит новую стратегию по Азербайджану  

 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2018 году представит новую стратегию по сотрудничеству с Азербайджаном, сообщил эксперт ЕБРР Асиф Махмудов на мероприятии, посвященном возможностям сотрудничества промышленных парков в стране с международными финансовыми институтами.

Азербайджан сотрудничает с ЕБРР с 1992 года, и за истекший период банк инвестировал более 2 млрд евро в 163 проекта в финансовом, корпоративном, инфраструктурном и энергетическом секторах Азербайджана. При этом 68% этих инвестиций пошли на развитие частного сектора.

За последние 5 лет ЕБРР реализовал в Азербайджане 63 проекта, из них 24 – в финансовом секторе, 34 – в сферах промышленности, сельского хозяйства и торговли, три – в энергосекторе (самые крупные кредиты – на нефтегазовые проекты) и два – в инфраструктуре. Конкретно на развитие малого и среднего бизнеса банк за последний период выделил 50 млн евро.

В феврале 2018 года Совет директоров ЕБРР обсудит выделение кредита азербайджанскому ОАО «Tеmiz Shahar», созданному с целью улучшения экологического состояния Баку. Сумма кредита - $39 млн на проект управления твердыми бытовыми отходами в Баку и прилегающих поселках на Абшеронском полуострове («Большой Баку»). Проект согласуется с глобальной стратегией ЕБРР «Переход к зеленой экономике» путем сокращения выбросов углекислого газа и снижения общего объема транспортировки отходов.

Лада Евграшина, Г.Р.

339

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Экономика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net