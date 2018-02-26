ЕБРР кредитует новый газопровод, который будет связан с «Южным газовым коридором»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в 60 млн евро на строительство газопровода между Румынией, Болгарией, Венгрией и Австрией (BRUA), который сможет обеспечить передачу газа из «Южного газового коридора» (ЮГК) в Австрию через территорию Румынии, а также будет содействовать интеграции источников ЮГК на рынки Центральной и Западной Европы.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР в рамках проведения сегодня в Лондоне по его инициативе встречи с лидерами балканских государств.

«Проект BRUA будет способствовать развитию энергетического рынка путем создания новых связей с такими крупными проектами в области газовой инфраструктуры, как ЮГК и его части - Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP), а также с другими центральными европейскими газовыми хабами и будущими добывающими проектами в Черном море», - говорится в информации банка.

Средства ЕБРР будут направлены румынской Transgaz, которая строит румынский участок трубопровода.

Общая стоимость проекта BRUA - 479 млн евро.

Отметим, что ЮГК будет введен в эксплуатацию в 2020 году с целью доставки в Европу на начальном этапе 10 млрд кубометров азербайджанского газа в год с возможностью наращивания.

Лада Евграшина, Г.Р.