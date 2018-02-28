EBITDA ООО «Azercell» в 2017 году составила 190 млн манатов

Доналоговая прибыль (EBITDA) ООО «Azercell Telekom» по итогам 2017 года составила 190 млн манатов, сообщил 1news.az финансовый директор ООО Сердар Йылмаз.

По его словам, доходы компании за прошлый год составили 411,4 млн манатов (рост на 4,7%), расходы – 221 млн манатов.

Активы Azercell по итогам 2017 года превысили 916 млн манатов, капитал составляет около 830 млн манатов.

Обязательства компании в 2017 году увеличились на 19,2% до 87,6 млн манатов.

Уставный капитал ООО в 2017 году не изменился и составляет на начало текущего года 42,08 млн манатов.

Компания пока не планирует IPO.

ООО «Azercell Telekom» работает в Азербайджане с начала 1996 года, входит в группу TeliaSonera.

Лада Евграшина, Г.Р.