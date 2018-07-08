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Дзюба расплакался после вылета сборной России с чемпионата мира - ВИДЕО

Сегодня в 17:18 ~ 1 минута на чтение 3320
Дзюба расплакался после вылета сборной России с чемпионата мира - ВИДЕО

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал поражение российской команды от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира.

Как сообщает 1news.az, его слова прозвучали в эфире Первого канала.

Форвард заявил о благодарности партнерам и всем причастным к команде: «Я ими горжусь и люблю их как родных. Мы стали одной семьей. Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, что мы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив. Мы благодарны всей стране за эти эмоции».

Футболист отметил, что все россияне на поле сражались как львы, но теперь их сердца разбиты. В конце интервью Дзюба расплакался и последние фразы произносил уже со слезами на глазах.

7 июля сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время закончилось со счетом 1:1 дополнительное завершилось со счетом 2:2.

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