Джорджа Клуни сбила машина - ФОТО

Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, Италия.

Артист ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле, пишет The Sun во вторник, 10 июля.

Отмечается, что 57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу. Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала «Уловка-22» по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

Lenta.Ru