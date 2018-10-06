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Джон Керри заявил, что в США есть «желающие бомбить Иран»

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 356
Джон Керри заявил, что в США есть «желающие бомбить Иран»
Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что выход Соединённых Штатов из ядерной сделки по Ирану увеличивает риск горячего конфликта между Вашингтоном и Тегераном в ближневосточном регионе.
 
Об этом сообщает Press TV со ссылкой на выступление Керри в Совете по международным отношениям.
 
«(Президент США Дональд, — RT) Трамп увеличил вероятность того, что в регионе будет конфликт, потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединённые Штаты Америки бомбили Иран», — сказал бывший госсекретарь.
 
Ранее Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост госсекретаря, встречался с руководством Ирана в том числе для обсуждения ядерной сделки.
 
В свою очередь, Дональд Трамп обвинил Керри в незаконных встречах с властями Ирана, задавшись вопросом, почему экс-госсекретарь США не зарегистрировался иностранным агентом.
 
RT
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