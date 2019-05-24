Джон Болтон отказался принимать секретаря совета безопасности Армении

Поездка секретаря совета безопасности Армении Армена Григоряна в США прошла весьма неудачно.

Об этом в пятницу пишет газета «Грапарак».

На днях секретарь совбеза Армении побывал с рабочим визитом в США.

Как отмечает издание, несмотря на усилия МИД и посольства Армении, в рамках визита секретарю совбеза в США не удалось провести серьезных встреч.

Более того, как говорится в публикации, Григоряна отказался принять советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Секретарь совбеза Армении вынужден был встретиться с представителем офиса Болтона.

По утверждению газеты, ранее во время визита в Ереван Болтон также не встретился с Григоряном тет-а-тет.

Отметим, что после поездки в США секретарь совета безопасности Армении намерен посетить Россию. Визит Григоряна намечен на 17-20 июня.

А.А., Э.Т.