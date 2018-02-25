Джомал Уильямс: «Мне говорили, что Премьер-лига – очень напряженный чемпионат. И это правда»

Новичок «Зиря» Джомал Уильям, забивший свой первый гол в Топаз Премьер-лиге в матче с «Нефтчи» (1:1) в 17-м туре, ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

«Обе команды хорошо провели матч. Для меня было волнительно, но все футболисты получили удовольствие от игры. Я забыл первый гол за «Зиря» и очень этому рад. Буду стараться и дальше радовать болельщиков.

- Как состоялся твой переход в «Зиря»?

- С помощью моего менеджера. Мне предложили такой вариант, и я подумал, что смогу быть полезным. Сейчас все в порядке. Буду прибавлять с каждой игрой.

- Ваш соотечественник Винчестер Шадон также перешел в азербайджанский клуб – «Кяпяз». Что можешь о нем сказать?

- Мы оба из Тринидад и Тобаго. Прилетел в Азербайджан именно с ним. Он хороший футболист. Уверен, сможет себя показать в «Кяпязе».

- Вы провели третий матч за «Зиря». Что можете сказать о Премьер-лиге?

- Можно сказать, что разницы между услышанным и увиденным нет. Мне говорили, что Премьер-лига – очень напряженный чемпионат. И это правда.

Мурад Ахундов