Джейхуну Топчибашеву предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Дж.М.Топчибашеву персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в распоряжении говорится:

«Руководствуюсь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики и в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики» от 11 июня 2002 года номер 715 постановляю:

1.За многолетнюю плодотворную деятельность в области здравоохранения в Азербайджане предоставить Джейхуну Мустафа оглу Топчибашеву персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения».

1news.az