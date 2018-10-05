1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Джейхун Байрамов поздравил педагогов по случаю Всемирного дня учителя

Сегодня в 11:00 ~ 1 минута на чтение 203
Джейхун Байрамов поздравил педагогов по случаю Всемирного дня учителя

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил педагогов по случаю 5 октября – Всемирного дня учителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт министерства, в поздравлении говорится, что на протяжении веков наделенные славной миссией учителя создавали основу для прогресса, развития нашего народа, национального благосостояния, определяли дальнейший путь.

«Слово учитель всегда выражало такие нравственные качества как совершенство, достоинство, символ единства, и поколения, выросшие на этих светлых ценностях, всегда старались быть похожими на своих достойных учителей», - отметил министр.

Министр указал, что в этом году ЮНЕСКО проводит Международный день учителя под лозунгом «Право на образование подразумевает право на квалифицированного учителя».

Дж.Байрамов отметил, что утвержденная 24 октября 2013 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике» придает особое значение фактору учителя, усовершенствованию его квалификации, повышению общественного авторитета профессии учителя.

«Сегодня азербайджанский учитель, ощущая оценку своего труда, старается стать настоящим профессионалом своего дела.

В последние годы в нашей стране в профессию учителя приходят более квалифицированные, более талантливые люди, что побуждает нас еще более повысить внимание к расширению наших целей, развитию учителей, являющихся архитекторами будущего», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

Telegram WhatsApp

203

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net