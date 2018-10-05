Джейхун Байрамов поздравил педагогов по случаю Всемирного дня учителя

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил педагогов по случаю 5 октября – Всемирного дня учителя.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт министерства, в поздравлении говорится, что на протяжении веков наделенные славной миссией учителя создавали основу для прогресса, развития нашего народа, национального благосостояния, определяли дальнейший путь.

«Слово учитель всегда выражало такие нравственные качества как совершенство, достоинство, символ единства, и поколения, выросшие на этих светлых ценностях, всегда старались быть похожими на своих достойных учителей», - отметил министр.

Министр указал, что в этом году ЮНЕСКО проводит Международный день учителя под лозунгом «Право на образование подразумевает право на квалифицированного учителя».

Дж.Байрамов отметил, что утвержденная 24 октября 2013 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Государственная стратегия по развитию образования в Азербайджанской Республике» придает особое значение фактору учителя, усовершенствованию его квалификации, повышению общественного авторитета профессии учителя.

«Сегодня азербайджанский учитель, ощущая оценку своего труда, старается стать настоящим профессионалом своего дела.

В последние годы в нашей стране в профессию учителя приходят более квалифицированные, более талантливые люди, что побуждает нас еще более повысить внимание к расширению наших целей, развитию учителей, являющихся архитекторами будущего», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.