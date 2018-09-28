Джейхун Байрамов – о проекте по развитию у учеников логики, навыков разработки проектов и основ программирования - ФОТО

28 сентября министр образования Джейхун Байрамов посетил в школе №4 города Гянджа уроки информатики в рамках пилотного проекта «Цифровые навыки».

Как сообщает 1news.az, министр ознакомился с процессом проведения урока в классах проекта, а также пообщался с учителями и учениками.

Рассказав о достижениях, достигнутых в рамках проекта, он отметил, что основной целью проекта, который стартовал в 45 школах Баку в 2016-2017 учебном году, является развитие у учеников алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования.

«Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности учащихся, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования», - отметил министр.

Далее Джейхун Байрамов рассказал об успехах, достигнутых в сфере образования в 2017-2018 учебном году, а также о реформах в сфере образования.

В свою очередь, руководитель проекта «Цифровые навыки» Фахри Гурбанов проинформировал присутствующих о том, что в 2018-2019 учебном году проект, реализуемый совместно с международной образовательной компанией «Алгоритмика» - разработчиком ИТ-систем и курсов по обучению детей программированию, охватил 5 и 6 классы 65 школ Баку, что на 50% больше, чем в предыдущем году, и 6 школ в Гяндже.

«В Гянджа проект реализуется в 76 классах. В нем задействованы 2200 учеников, которым преподают 24 учителя. Они прошли специализированные курсы по повышению квалификации учителей информатики при участии тренеров компании-разработчика «Алгоритмика».

«К началу нового учебного года в Гяндже был полностью оборудован 21 новый компьютерный класс, в них установили 300 новых компьютеров.

Всего с начала проекта «Цифровые навыки» было подключено 230 классов и около 2500 компьютеров. Все школы проекта были подключены к высокоскоростному интернет-каналу», - сказал он.

В свою очередь учителя и ученики поблагодарили министра за созданные условия для обучения. По словам учителей, педагоги и ученики получают индивидуальные аккаунты для работы в единой ИТ-системе, которая доступна с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.

В отличие от старого формата преподавания новый формат дает больше практических навыков, необходимых в 21 веке.

По словам учеников, им нравится работать на компьютере, реализовывать свои фантазии на практике и развивать свои ИТ и логические навыки.

Эльшан Рустамов, Г.Р.