Джей Ло отметила 10-летие двойняшек: трогательное архивное видео и кадры с праздника – ФОТО – ВИДЕО

22 февраля двойняшкам Максу и Эмми, рожденным Дженнифер Лопес в браке с Марком Энтони, исполнилось 10 лет.

«Трудно представить, что прошло десять лет, как эти две силы природы вошли в мой мир и в корне изменили мою жизнь навсегда. Дети исцелили мою душу и омолодили меня. Именно вы научили меня любви и жизни так, как я никогда и не представляла. Навсегда влюблена в ваши красивые лица», - пишет Джей Ло в комментарии к нижеприведенному ролику, растрогавшему подписчиков певицы в Instagram.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Фев 22, 2018 в 3:20 PST

«Макс – ты мое сердце, моя любовь и мой свет. Ты каждый день освещаешь меня своей любовью, добротой, заботой и осознанностью. Твоя энергия не имеет себе равных, твое чувство юмора заставляет окружающих смеяться. Я восхищаюсь той глубиной, с которой ты понимаешь людей и мир. Моя взрослая душа, мой прекрасный мальчик. Знаю, что ты становишься взрослее, но для меня ты всегда будешь моим драгоценным кокосом», - подчеркивает Джей Ло, поздравляя сына.

«Coconut» (кокос) - именно так суперзвезда называет сына и дочь.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Фев 22, 2018 в 3:15 PST

«Эмми – моя душа, ты ребенок, который олицетворяет собой самого радостного, глубокого и чувствительного человека, которого я когда-либо встречала. Обожаю все, что связано с тобой. Твоя артистичность, твоя независимость, твоя сила и твой чувствительный дух. Будь счастлива моя зефирная принцесса. И как бы ты не выросла, для меня ты мой драгоценный кокос», - поздравляет певица дочку.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Фев 22, 2018 в 3:18 PST

Как прошел день рождения двойняшек, Джей Ло показала в Instagram Stories, где разместила кадры с детского праздника, приведенные для просмотра ниже.

Ф.В, Г.Р.