Джесси Джей показала концерт в Баку многомиллионной аудитории в Instagram – ФОТО

Всемирно известная британская певица Джесси Джей поделилась на своей странице в социальной сети Instagram кадрами своего бакинского выступления.

Напомним, что Джесси Джей впервые выступила в Азербайджане в рамках развлекательной программы Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 – концерт британской звезды прошел с огромным успехом 27 апреля в Crystal Hall.

Фотокадрами своего выступления Джесси Джей поделилась в Instagram, показав концерт в Баку многомиллионной аудитории в социальной сети, где на певицу подписано около 8.000.000 фолловеров.

Отметим, что ранее певица поблагодарила в Instagram организаторов Формулы 1 за приглашение в столицу Азербайджана, где была рада выступать перед пятнадцатитысячной аудиторией.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @jessiej