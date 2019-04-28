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Джесси Джей: «Благодарна Формуле 1 за приглашение в Баку, где на мой концерт пришло 15.000 зрителей» - ВИДЕО

Сегодня в 18:32 ~ 1 минута на чтение 383
Джесси Джей: «Благодарна Формуле 1 за приглашение в Баку, где на мой концерт пришло 15.000 зрителей» - ВИДЕО

27 апреля в столице Азербайджана впервые состоялся сольный концерт мировой звезды, британской певицы и автора песен Джесси Джей.

Концертное выступление звезды в Crystal Hall состоялось в рамках развлекательной программы гоночного уикенда Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019 и прошло с огромным успехом.

Своими впечатлениями о бакинском концерте исполнительница поделилась в Instagram Stories, где отметила, что прилетела в столицу Азербайджана из Кореи, отметив, что на подготовку к шоу в Баку у нее было очень мало времени, но ее команда справилась с поставленной задачей, сделав невозможное: «Спасибо Формуле 1 за приглашение, за то, что это стало возможным. Благодарю. На мой концерт пришло 15 тысяч зрителей».

Певица называется себя счастливой и благословенной, так как занимается любимым делом с прекрасными людьми, выступая с концертами по всему миру.

Отметим, что вместе с Джесси Джей столицу Азербайджана посетил ее знаменитый бойфренд голливудский актер Ченнинг Татум.

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 В.Ф.

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