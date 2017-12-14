Дженнифер Лопес выходит замуж – ФОТО

Международные СМИ прогнозируют, что 42-летний бейсболист Алекс Родригес подарит 48-летней суперзвезде Дженнифер Лопес кольцо во время рождественских каникул, которые пара планирует провести на Багамских островах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Dailymail.co.uk, источники из близкого окружения пары, роман которой длится 9 месяцев, говорят, что дети (у спортсмена растут две дочери от предыдущего брака, а у певицы – близнецы от Марка Энтони) хотят, чтобы Джей Ло и Алекс Родригес поженились в скором времени.

«Мысли о свадьбе возникают, но Дженнифер будет ждать обручальное кольцо, прежде чем начать говорить о замужестве», - цитирует Dailymail.co.uk источник, близкий к паре.

Напомним, что ранее в своем интервью Vanity Fair, говоря о любимом мужчине, Джей Ло заявила следующее: «Мы встретились очень вовремя. Каждый из нас уже состоялся как личность, добился успехов в карьере, а теперь готов строить настоящие крепкие отношения».

Ф.В, Г.Р.