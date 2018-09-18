Дженнифер Лопес вновь восхитила подписчиков своей фигурой - ФОТО

49-летняя певица выложила горячие фото в «Инстаграм», где они набрали миллионы лайков.

Дженнифер Лопес — одна из самых занятых женщин в шоу-бизнесе. Но, несмотря на это, 49-летняя певица смогла найти свободное время, чтобы понежиться под солнцем перед её выступлением в Лас-Вегасе.

Звезда надела оранжевый купальник, продемонстрировав потрясающую фигуру, сообщает Daily Mail.

Дженнифер поделилась сексуальными фотографиями в «Инстаграме», где они набрали более двух миллионов лайков и 26 тыс. восторженных комментариев.

Такая спортивная фигура — это результат упорных тренировок. Певица регулярно занимается фитнесом и не пропускает ни одного занятия, несмотря на гастрольный график.

Life.ru