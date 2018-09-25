Дженнифер Лопес упала на сцене во время концерта – ВИДЕО

С 49-летней американской актрисой, певицей, танцовщицей и бизнесвумен Дженнифер Лопес на собственном концерте приключился казус - в какой-то момент звезда не удержалась на ногах и рухнула на сцену, приземлившись на пятую точку.

Фрагмент видео, снятого на телефон одним из стоящих у сцены зрителей, появился на YouTube-канале таблоида TMZ. С пояснением, что инцидент имел место на шоу Лопес в Лас-Вегасе.

При этом видно, что артистка не растерялась: не прекращая петь, практически тут же вскочила, невозмутимо продолжив радовать собравшихся.

Rg.ru