Дженнифер Лопес шокировала поклонников накаченным бицепсом – ФОТО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Дженнифер Лопес удивила поклонников новым снимком, на котором продемонстрировала результат активных спортивных тренировок.

«Чувствую себя, словно супер женщина. Я нахожусь в лучшей форме за всю свою жизнь», - пишет Джей Ло в комментарии к снимку, на котором один из главных секс-символов современности демонстрирует накаченный бицепс и отличную спортивную физическую форму.

Отметим, что кадр сделан за кулисами после концерта звезды в Лас-Вегасе, где певица выступила в течение 27 дней с 15 концертными шоу – в своем комментарии к фото Джей Ло отмечает, что концертная гонка не сломала ее, а сделала намного сильнее.

Пользователи соцсети, комментирующие снимок, разделились на два лагеря – одни в восторге от спортивной формы звезды, а вторые шокированы, отмечая, что не ожидали увидеть Джей Ло такой, подчеркивая, что певица уж очень увлеклась спортом.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @jlo