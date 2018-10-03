Французское джазовое трио «Initiatives» выступит в Баку в рамах Международного джазового фестиваля.

Трио исполняет музыку в своем собственном джазовом стиле, в котором смешался стиль регги, зародившийся на Ямайке в конце 1960-х годов, и французский шансон.

Составляющие трио музыканты – Жан-Кристоф Шоле (пианист), Гильдас Боклен (контрабас) и Симон Берньеден (барабан) – в разные годы сотрудничали с такими выдающимися джазовыми музыкантами как пианист Кенни Баррон, саксофонисты Шарли Мариано и Ли Кониц.

Организаторами концерта трио в Баку выступают посольство Франции в Азербайджане, Французский Институт (Institut Français d'Azerbaijan), а также Международный джазовый фестиваль в Баку.

«В композициях, исполняемых трио, доминирует мягкое, ненавязчивое звучание клавишных и пассажи, полные абстрактных импровизаций. Они приглашают слушателя совершить вояж в атмосферу самопогружения», - отмечают организаторы.

Выступление трио «Initiatives» состоится 20 октября, в рамках Rotunda Jazz Club (Landmark, ул. Низами 90А) в 20.00. Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az

Международный джазовый фестиваль стал в Баку доброй традицией. В этом году он пройдет с 14 по 28 октября при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала «Jazz Dünyası».

15, 16 и 18 октября в рамках фестиваля состоится международный конкурс молодых исполнителей джаза «I am Jazzman!». С программой джазового фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Елена Остапенко