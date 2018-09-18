Джастин Бибер тайно женился на племяннице Алека Болдуина – ФОТО – ВИДЕО

Известный канадский певец Джастин Бибер и американская модель Хейли Болдуин узаконили свои отношения 14 сентября.

Об этом стало известно, поскольку пара была замечена при входе в здание суда в Нью-Йорке, где выдаются брачные свидетельства, сообщает издание People.

Дядя модели – голливудский актер Алек Болдуин – подтвердил журналистам информацию о свадьбе племянницы.

«Они просто пошли и поженились. И я понятия не имею, в чем там дело», – сказал актер в интервью изданию Access на красной дорожке премии «Эмми-2018».

По словам Алека Болдуина, он и его жена, инструктор по йоге Хилария Болдуин, «время от времени» переписываются с племянницей, но с Бибером виделись всего один раз.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин одобряет союз Хейли с Джастином Бибером.

«Моей сестре было 24, когда она вышла замуж, и мои родители тоже поженились, когда они были очень молоды. Поэтому я не вижу причин ждать, если знаешь, что это правильный шаг», - сказал он.

Тем не менее никаких отеческих бесед с племянницей он не проводит и ценных жизненных указаний не дает, признался сам актер.

«Это не моя работа. У нее есть папа [Стивен Болдуин], и я уверен, что у него есть что сказать и посоветовать дочери. Поэтому я не беспокоюсь на этот счет».

Западные таблоиды, в том числе Daily Mail, обсуждают информацию о том, что свадебное торжество состоится на следующей неделе в Канаде, где Бибер планирует окончательно обосноваться.

Несмотря на то, что сама Хейли отвергает факт бракосочетания с Бибером, источники, близкие к паре, отмечают, что Хейли просто не ощущает себя пока замужем, поскольку для нее церемония регистрации и «настоящая свадьба» - это разные вещи.

Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин в июле на Багамах. С тех пор в соцсетях периодически появлялись снимки и посты с признанием в любви. Затем вдруг пара сообщила, что свадьба переносится на неопределенный срок. Учитывая слова Бибера о «прессинге» в связи со свадьбой, ходили слухи о том, что против союза выступила мать певца Мэнди.

1news.az