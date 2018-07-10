Джастин Бибер растрогал пользователей соцсетей признанием в любви к Хейли Болдуин - ФОТО

Популярный канадский поп-певец Джастин Бибер обручился с американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин, являющейся племянницей голливудского актера Алека Болдуина.

Новость о помолвке Дж.Бибер подтвердил, опубликовав в Instagram растрогавшее пользователей соцсети признание в любви к Х.Болдуин, в котором отметил следующее:

«Я хотел немного подождать, но слухи так быстро распространяются. Хейли, я так тебя люблю! Я хочу провести с тобой всю свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя со всей любовью и добротой. Обещаю, что наша семья будет жить в честности и будет единым целым. Мое сердце полностью принадлежит тебе, и я всегда буду ставить тебя на первое место. Ты любовь всей моей жизни, Хейли Болдуин, и я не хочу провести ее ни с кем другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы прекрасно друг друга дополняем. Не могу дождаться следующего этапа в своей жизни. С тобой теперь все имеет смысл. Больше всего я рад тому, что мои младшие брат и сестра увидят еще один здоровый и крепкий брак и будут стремиться к тому же.

Мы обручились на седьмой день седьмого месяца, и это прекрасно. Число семь — это число духовного совершенства. И, к слову, я не планировал этого. Но в любом случае моя душа спокойна за то, что наше будущее теперь обеспечено. «Тот, кто находит жену, находит добро и получает милость от Господа».

Отметим, что на снимке, размещенном Дж.Бибером в Instagram, видно бриллиантовое обручальное кольцо, которое он подарил Х.Болдуин в день помолвки.

«Не знаю, чем я заслужила такое счастье, но я очень благодарна Богу за этого невероятного человека, с которым я разделю свою жизнь. У меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность» - пишет Хейли Болдуин в Twitter.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @justinbieber