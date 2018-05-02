Двойное дно ПАСЕ в отношении Азербайджана

Парламентская Ассамблея Совета Европы в очередной раз стала площадкой давления на Азербайджан. В условиях особой секретности (а значит - без транспарентности!) был подготовлен Отчет, содержащий безосновательную критику и обвинения в адрес Азербайджана.

В данном Отчете так называемые доказательства в подкупе депутатов ПАСЕ носят откровенно лживый характер, а приобретение билетов для евродепутатов, предоставление обедов и ужинов гостям мероприятий, проходящих в Баку, интерпретируются как коррупция. Безусловно, этот Отчет станет очередным ангажированным документом, который пополнит антиазербайджанскую деятельность в Европе, а его авторы получат свои преференции от заказчиков.

Целью такого рода Отчетов и лжеисследований является ограничение деятельности Азербайджана в европейских институтах. Заинтересованные группы используют любой повод для очернения деятельности руководства Азербайджана по строительству сильного, независимого Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос западного эксперта, заявил, что причиной этих кампаний является наличие мнения у некоторых кругов, что «Азербайджан является государством, проводящим независимую политику». Именно эта причина и является мотивом для системных атак на Азербайджан на международной арене.

Наряду с геополитическими центрами сил, сети неправительственных и журналистских организаций стремятся стать акторами международных отношений. Обладая большими финансовыми и информационными ресурсами и подкупленными политиками, эти неконвенциональные силы пытаются подчинить «слишком независимые» государства своей воле, создать хаос в стабильных обществах, использовать методы гибридной войны для достижения своих стратегических целей. Либеральные интервенты, как их называют в экспертном сообществе, после потери своих позиций в США, считают, что обладают исключительным правом вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Рассматривая взаимоотношения между государствами в идеологизированном контексте и разделяя страны по уровню развития либеральной демократии, они стремятся посредством информационных и финансовых ресурсов сформировать картину мира «по своему образу и подобию».

Фархад Мамедов, директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики

Один из самых наглядных примеров - это парламентские выборы в Израиле в 2015 году, когда либеральные интервенты посредством информационных атак и расследований «коррупционных скандалов» стремились воспрепятствовать победе Биньямина Нетаньяху. Открытая поддержка президента Обамы либеральных интервентов привела к кризису во взаимоотношениях со стратегическим партнером США на Ближнем Востоке, а последние полтора года президентства Обамы прошли без встреч с избранным премьер-министром Израиля.

Информационная кампания против кандидатуры, а впоследствии и избрания Д.Трампа президентом также разворачивалась по этому сценарию, методология не менялась. Все те же информационные ресурсы, заказные фейковые исследования и тиражирование их посредством подручных политиков.

Как показывает практика, только консолидированные общества могут противостоять такому давлению. Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «в Азербайджане главным источником реализации независимой политики является единство власти и народа». При условии консолидации общества вокруг идей Президента Ильхама Алиева о восстановлении территориальной целостности, экономическом и социально-политическом развитии можно проводить действительную независимую политику и формировать иммунитет против провокаций, с которыми мы имели дело в прошлом и которые наблюдаем сейчас.

Антиазербайджанскую кампанию подогревают и проармянские группы в европейских институтах, откровенно подкупленные политики и деятели лоббистских организаций. Двуличная политика общеевропейских партий достигла своего пика в 2013 году, когда в период подготовки Ассоциативного соглашения ЕС с Арменией в качестве аванса две армянские партии - Республиканская партия и партия «Наследие» - были приняты в ряды Европейской народной партии (крупнейшей политической платформы Европы, объединяющей правоцентристские и консервативные партии континента). Правоцентризмом и консерватизмом в правящей Республиканской партии Армении и не пахнет. Официальной идеологией партии является нждеизм, главной составляющей - идея верховенства этничности над религией.

Спустя несколько месяцев та же Республиканская партия выступила против подписания Ассоциативного соглашения с ЕС и за принятие Армении в ЕАЭС и ТС.

Однако армянские партии остались в рядах ЕНП и наладили свою лоббистскую деятельность в европейских институтах, реализуя все то, в чем безосновательно обвиняют Азербайджан, к тому же в неприкрытой форме. Подкуп политиков, организация визитов евродепутатов на оккупированные территории Азербайджана, конференции в здании Европарламента и ПАСЕ с участием представителей сепаратистов Нагорного Карабаха - все это реальность, которую не видят или не желают видеть авторы отчетов по Азербайджану.

Активность антиазербайджанской группы в европейских институтах напоминает лай собак на идущий караван. Шума много, может, и пыль будет, однако это не остановит караван, и он будет продолжать свой путь по намеченному пути.

Фархад Мамедов,

директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики