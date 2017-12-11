Движение на ряде дорог и проспектов Баку завтра будет ограничено

В связи с 14-й годовщиной со дня кончины общенационального лидера Гейдара Алиева 12 декабря движение автотранспорта на всех улицах и проспектах в направлении проспекта Парламента и Аллеи почетного захоронения будет ограничено.

Как передает 1news.az, заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил АПА, что с целью обеспечения безопасности посещающих Аллею людей, а также их безопасного и беспрерывного движения с 07:00 на перекрестке Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, пересечении круга Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра и до проспекта Парламента, на других улицах и проспектах, параллельных проспекту Парламента, улицах Аббасгулу Аббасзаде и Иззета Набиева направление движения транспорта будет изменено.

«Просим автовладельцев и водителей использовать заранее выбранные альтернативные пути и отдать предпочтение III кольцевой дороге, соединяющейся с проспектом Метбуат, а также дороге, проходящей мимо поселка Бадамдар через поселок Баилов и 20-й участок.

Также доводим до сведения, чтобы в указанном направлении использовалось как можно меньше личного транспорта, предпочтение отдавалось общественному транспорту», - сказал он.