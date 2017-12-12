Движение ХАМАС объявило начало третьей интифады

Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

«Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада», — заявил Алкану.

Он пообещал новый «День гнева» против решения Америки.

«Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше», — сказал пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал закон о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это привело к массовым протестам палестинцев, которые достигли пика 8 декабря — в «День гнева», когда в беспорядках пострадали более 250 человек.

Первая интифада — восстание палестинцев в 1987—1991 годах против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. Ее итогом стало создание Палестинской автономии в 1994 году. Вторая интифада началась в 2000-м — после того как израильский премьер Ариэль Шарон и его сторонники посетили Храмовую гору. Затем интифада пошла на спад, но обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

РИА Новости