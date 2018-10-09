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Две структуры будут сотрудничать в борьбе с коррупцией

Сегодня в 12:20 ~ 1 минута на чтение 535
Две структуры будут сотрудничать в борьбе с коррупцией

Подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса АР и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, документ был подписан председателем Агентства развития малого и среднего бизнеса АР Орханом Мамедовым и заместителем генпрокурора - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямраном Алиевым.

К.Алиев указал на важность подписанного между двумя организациями меморандума о сотрудничестве и подчеркнул значение укрепления финансовой дисциплины политических, экономических и институциональных реформ.

Он выразил уверенность, что подписание документа сыграет неоценимую роль в выявлении и расследовании коррупционных правонарушений, которые могут препятствовать развитию предпринимательства, и выразил уверенность, что новое соглашение будет отвечать интересам общества и государства.

О.Мамедов позитивно оценил создание благоприятной правовой основы и здоровой экономической среды, либерализацию государственного регулирования.

А.А.

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