Два министра правительства Дании объявили об отставке

Свои посты покидают два министра датского правительства, об этом заявили сами высокопоставленные чиновники.

Министр высшего образования и исследований Сёрен Пинд рассказал о своем уходе в интервью газете «Берлингске», а министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен написал о принятом решении в соцсети Facebook.

Министры отметили, что хотят посвятить себя другой деятельности. Они оба – члены Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Дании, передает ТАСС.

Премьер-министр принял отставку министров, в среду он представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников.

«Взгляд»