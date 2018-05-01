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Два министра правительства Дании объявили об отставке

Сегодня в 22:42 ~ 1 минута на чтение 64
Два министра правительства Дании объявили об отставке

Свои посты покидают два министра датского правительства, об этом заявили сами высокопоставленные чиновники.

Министр высшего образования и исследований Сёрен Пинд рассказал о своем уходе в интервью газете «Берлингске», а министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия Эсбен Лунде Ларсен написал о принятом решении в соцсети Facebook.

Министры отметили, что хотят посвятить себя другой деятельности. Они оба – члены Либеральной партии, возглавляемой премьер-министром Дании, передает ТАСС.

Премьер-министр принял отставку министров, в среду он представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников.

«Взгляд»

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