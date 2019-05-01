Два известных азербайджанских театра получили статус академических

Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру и Азербайджанскому государственному музыкальному театру присвоен статус академических.
Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление за номером 194 подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Министерству культуры и Министерству финансов поручено совместно решить вопросы, вытекающие из данного постановления.
Напомним, что 1 марта состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с представителями культуры и искусства. На встрече глава государства выступил с речью, в которой коснулся проводимых в стране реформ и особо отметил достижения в сфере культуры.
Президент также подчеркнул, что положительные изменения во всех сферах будут продолжаться и впредь, после чего состоялся обмен мнениями с участниками встречи.
Одним из присутствовавших на встрече был главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра Александр Шаровский. В беседе с Президентом народный артист попросил повысить статус театра до академического.
Эта просьба была удовлетворена главой государства.
Тимур Рзаев, Э.Т.
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