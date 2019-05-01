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Два известных азербайджанских театра получили статус академических

Сегодня в 10:39 ~ 1 минута на чтение 318
Два известных азербайджанских театра получили статус академических

Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру и Азербайджанскому государственному музыкальному театру присвоен статус академических.

Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление за номером 194 подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Министерству культуры и Министерству финансов поручено совместно решить вопросы, вытекающие из данного постановления.

Напомним, что 1 марта состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с представителями культуры и искусства. На встрече глава государства выступил с речью, в которой коснулся проводимых в стране реформ и особо отметил достижения в сфере культуры.

Президент также подчеркнул, что положительные изменения во всех сферах будут продолжаться и впредь, после чего состоялся обмен мнениями с участниками встречи.

Одним из присутствовавших на встрече был главный режиссер Азербайджанского государственного русского драматического театра Александр Шаровский. В беседе с Президентом народный артист попросил повысить статус театра до академического.

Эта просьба была удовлетворена главой государства.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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