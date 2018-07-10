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Два истребителя МиГ-29 поступили на российскую авиабазу в Армении

Сегодня в 13:40 ~ 1 минута на чтение 231
Два истребителя МиГ-29 поступили на российскую авиабазу в Армении

Многоцелевые легкие фронтовые истребители четвертого поколения МиГ-29 поступили на российскую авиационную военную базу Эребуни, дислоцированную в Армении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«Инженерно-технический состав соединения в течение месяца проведет сборку двух поступивших истребителей на авиабазу Эребуни, после чего самолеты будут введены в строй», - отметил офицер пресс-службы.

Прибывшие МиГ-29 будут задействованы в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ и регулярно выполнять учебные полеты по нормативам программы боевой подготовки соединения.

В пресс-службе напомнили, что 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, развернута в городе Гюмри на севере Армении. Срок действия договора о размещении российских военных в Армении ограничен до 2044 года.

В настоящее время база оснащена зенитно-ракетными комплексами ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными вертолетами Ми-24П. 

А.А.

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