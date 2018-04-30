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Дуа Липа: «Спасибо, Азербайджан, до скорой встречи» - ВИДЕО

Сегодня в 13:20 ~ 1 минута на чтение 646
Дуа Липа: «Спасибо, Азербайджан, до скорой встречи» - ВИДЕО

Британская певица Дуа Липа представила в социальной сети Instagram видеоролик с концерта, прошедшего с огромным успехом в Crystal Hall.

Напомним, что Д.Липа выступила в Баку в завершающий день развлекательной программы, организованной Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

«Спасибо, Азербайджан, до скорой встречи», - пишет певица в комментарии к нижеприведенному ролику с концерта в Crystal Hall, представленному ею в социальной сети Instagram.

 

Публикация от DUA LIPA (@dualipa)

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В.Ф, Г.Р.

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