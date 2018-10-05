ДОСЬЕ: Кто она – новая глава пресс-службы МИД Азербайджана?

МИД Азербайджана распространил вчера информацию о назначении исполняющей обязанности главы пресс-службы министерства.

Согласно сообщению министерства, на эту должность назначена Абдуллаева Лейла Яшар гызы.

1news.az представляет досье Лейлы Абдуллаевой.

Лейла Абдуллаева родилась в 1981 году в Баку. Среднее образование получила в одной из бакинских школ.

Затем продолжила образование в Бакинском государственном университете, на факультете международного права и международных отношений. Имеет степень магистра.

С 2002 года работает в МИД Азербайджана, осуществляя деятельность в различных отделах центрального аппарата министерства, а также в представительстве Азербайджана в НАТО.

Наряду с этим Л.Абдуллаева занимала дипломатические должности в посольстве Азербайджана в Бельгии и в представительстве страны в ЕС.

До назначения и.о. главы пресс-службы министерства работала заместителем директора Агентства международного развития при МИД АР (AIDA).

Замужем, имеет двоих детей.

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