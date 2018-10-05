1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

ДОСЬЕ: Кто она – новая глава пресс-службы МИД Азербайджана?

Сегодня в 15:30 ~ 1 минута на чтение 473
ДОСЬЕ: Кто она – новая глава пресс-службы МИД Азербайджана?

МИД Азербайджана распространил вчера информацию о назначении исполняющей обязанности главы пресс-службы министерства.

Согласно сообщению министерства, на эту должность назначена   Абдуллаева Лейла Яшар гызы.

1news.az представляет досье Лейлы Абдуллаевой.

Лейла Абдуллаева родилась в 1981 году в Баку. Среднее образование получила в одной из бакинских школ.

Затем продолжила образование в Бакинском государственном университете, на факультете международного права и международных отношений. Имеет степень магистра.   

С 2002 года работает в МИД Азербайджана, осуществляя деятельность в различных отделах центрального аппарата министерства, а также в представительстве Азербайджана в НАТО.

Наряду с этим Л.Абдуллаева занимала дипломатические должности в посольстве Азербайджана в Бельгии и в представительстве страны в ЕС.

До назначения и.о. главы пресс-службы министерства работала заместителем директора Агентства международного развития при МИД АР (AIDA).

Замужем, имеет двоих детей.

1news.az

Telegram WhatsApp

473

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net