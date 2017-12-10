Дортмундская «Боруссия» уволила Петера Боша

Бывший главный тренер «Кельна» Петер Штегер сменил Петера Боша на посту наставника дортмундской «Боруссии».

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», накануне дортмундская «Боруссия» довела серию без побед в Бундеслиге до восьми матчей, проиграв на своем поле «Вердеру» (1:2).

Ранее сообщалось, что руководство клуба решило прервать сотрудничество с Бошем, и об отставке голландского специалиста было объявлено сегодня, 10 декабря.

«От лица всей «Боруссии» я бы хотел поблагодарить Петера Боша. Мы по-прежнему считаем его отличным тренером и человеком», — заявил исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке.

Как сообщает пресс-служба «Боруссии», контракты со Штегером и его помощниками рассчитаны до 30 июня 2018 года.

Последним местом работы Штегера был «Кельн», который уволил 51-летнего австрийца 3 декабря после 14-матчевой серии без побед в Бундеслиге.

Напомним, что Бош возглавил «Боруссию» в июне 2017 года, ранее 54-летний голландец работал в «Аяксе».

Мурад Ахундов