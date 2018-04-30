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Дорожная полиция: Сегодня последний день техосмотра

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Дорожная полиция: Сегодня последний день техосмотра

Дорожная полиция Азербайджана сделала последнее предупреждение водителям о необходимости вовремя пройти технический осмотр автомобиля.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана, во вторник, 1 мая, истекает срок прохождения технического осмотра автомобилями производства стран СНГ (России, Украины и т.д.).

Последний день техосмотра для автомобилей марок ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, «Москвич» и т.д. производства 2013, 2011, 2009 и более ранних годов - сегодня, 30 апреля.

Водителей, не прошедших техосмотр, с 1 мая ждет штраф за отсутствие техосмотра в размере от 50 до 300 манатов.

Отметим, что автомобили, произведенные в странах СНГ в 2014-2018 годах, в текущем году освобождены от прохождения техосмотра.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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