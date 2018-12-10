Дорожная полиция прокомментировала информацию о скрытой слежке инспекторов за водителями

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана прокомментировало распространяемые рядом СМИ слухи о несении скрытой службы сотрудниками дорожной полиции, которым якобы даже выданы автомобили со спецкамерами.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, до 2017 года согласно «Инструкции о дорожно-патрульной службе» и Закону «О дорожном движении» Дорожной полиции разрешалось нести скрытую службу.

«С 2017 года, после внесения изменений в Закон «О дорожном движении» и вышеназванную инструкцию, скрытое несение службы сотрудниками дорожно-патрульной службы запрещено», - подчеркнул Р.Гулиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.