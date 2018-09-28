Дорожная полиция Баку следит за водителями в соцсетях, уже начались штрафы - ВИДЕО

Дорожная полиция Баку предупреждает водителей о недопустимости танцев на дорогах рядом с двигающимся автомобилем.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в последнее время в столице некоторые участники дорожного движения танцуют на проезжей части у двигающегося на холостом ходу автомобиля, открыв дверь и снимая себя на видеокамеру.

«Хочу подчеркнуть, что подобное поведение водителей и пассажиров недопустимо. Эти танцы порой заканчиваются трагически, тяжелыми авариями или наездами на танцоров.

Дорожная полиция отслеживает в соцсетях выставляемые такими танцорами ролики и наказывает их административно, уже оштрафованы 4 человека», - подчеркнул В.Асадов.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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