Дорожная полиция Баку придумала новый «культурный» метод борьбы с парковкой на тротуарах - ФОТО

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Баку придумали новый «культурный» метод борьбы с водителями, которые паркуют свои автомобили на тротуарах.

Как сообщает 1news.az, полицейские патрулируют улицы и оставляют на лобовом стекле автомобилей листовки с надписью: «Не останавливайте автомобили на тротуарах. Государственная дорожная полиция», - тем самым предупреждая, что нельзя парковаться на тротуарах - это нарушение закона.

Отметим, что такая профилактическая работа носит временный характер. Если водители продолжат незаконно парковаться, всем им выпишут штраф.

Тимур Рзаев, Э.Т.