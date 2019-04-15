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Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с туманом

Сегодня в 12:20 ~ 3 минуты на чтение 702
Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с туманом

Управление Государственной дорожной полиции Баку предупредило водителей в связи с туманом, который наблюдается в столице в понедельник, 15 апреля.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, при движении в тумане сложность заключается не только в плохой видимости. Происходит куда более опасное явление — искажается расстояние.

«Причем иногда расстояние кажется в два раза большим, чем в действительности. Поэтому при попадании в полосу тумана необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию, независимо от состояния дорожного покрытия. При движении в тумане нужно быть осторожными и избегать резкого маневрирования», - подчеркнул В.Асадов, отметив необходимость включать в такую погоду противотуманные фары и габаритные огни автомобиля.

Отметим, что основной вид дорожно-транспортных происшествий в тумане (до 70 процентов) — это наезд на неподвижное препятствие или движущееся впереди транспортное средство. Автомобиль, габаритные огни которого смутно видны впереди, может не двигаться, а стоять — не приближайтесь к нему на скорости. Если видимость совсем плохая, то можно приблизиться к лобовому стеклу, но это, правда, сильно повышает утомляемость. Боковые стекла следует держать опущенными, чтобы лучше слышать дорогу. Двигаясь в тумане, включайте не дальний, а ближний свет фар. При дальнем свете мощный световой пучок, отражаясь в мельчайших частицах тумана, полностью лишит вас ориентации и создаст впечатление «движения в молоке».

Большим подспорьем при движении в тумане являются противотуманные фары, но они эффективны лишь тогда, когда правильно установлены и отрегулированы. Действие их основано на том, что туман всегда стелется на некотором расстоянии от земли. Плоский веерообразный пучок света противотуманных фар как раз проникает под слой тумана и хорошо освещает правый край дороги. По горизонтали «противотуманки» должны находиться не далее 40 см от крайней габаритной точки автомобиля, а по вертикали — на расстоянии как минимум 25 см от поверхности дороги. Установка фар ниже 25 см над уровнем дороги не даст значительного улучшения видимости в тумане, зато повысит их слепящее действие и породит иллюзию постоянного движения под уклон.

При правильном использовании противотуманных фар можно успешно справиться с туманом любой плотности. Но следует помнить и о том, что в тумане водитель утомляется очень быстро и осторожность не помешает. В тумане быстро устают глаза и легко потерять ориентацию в пространстве, поэтому не следует все время напряженно смотреть только на дорогу.

Если вы решили переждать туман, то автомобиль следует припарковать как можно правее с работающими габаритными огнями или аварийной сигнализацией.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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