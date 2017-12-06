1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с дождем

Сегодня в 10:00 ~ 1 минута на чтение 1170
Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с дождем

Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с наблюдающимися в столице дождем, туманом и связанными с этим сложными условиями для вождения.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в дождь число ДТП растет в связи с тем, что резко снижается эффективность торможения и удлиняется тормозной путь, так как  тормоза становятся мокрыми, а у колес нет должного сцепления с поверхностью дороги - трения.

«Поэтому всем водителям советуем в дождь  не превышать скорость и  не допускать  аквапланирования, держать дистанцию. Также рекомендуем  включать стеклоочистители и габаритные огни, плавно тормозить, не допуская заноса, и не забрызгивать при езде людей. Особое внимание уделять гражданам  на пешеходных переходах – «зебрах», уступать им», - подчеркнул В.Асадов и отметил, что пешеходам в такую погоду желательно иметь светлые тона в одежде или светоотражающие элементы, или хотя бы зонт, плащ, сумку светлого оттенка.

Тимур Рзаев, Э.Т.

1 170

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2017 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net