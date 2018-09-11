Дорожная полиция Баку готовится к началу учебного года

В связи с началом нового учебного года Дорожная полиция Баку перейдет на усиленный режим работы.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, для предотвращения пробок и обеспечения порядка на дорогах столицы будут привлечены дополнительные силы Дорожной полиции.

«Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности возле школ и других учебных заведений», - подчеркнул В.Асадов.

Он предупредил владельцев автомобилей и родителей, приезжающих за детьми в школы, о том, что они будут привлечены к ответственности за парковку автомобиля на проезжей части и во втором ряду дорог.

Вагиф Асадов также отметил, что если родители, провожающие детей в первый класс, будут парковать машину близ школы, это еще больше усугубит ситуацию с плотностью машин. В.Асадов подчеркнул, что если Дорожная полиция выявит подобные факты, будут приняты меры в соответствии с требованиями закона.

Напомним, что новый учебный год начинается в некоторых школах 15-го, а в других – 17 сентября.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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