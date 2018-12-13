Дорожная полиция Азербайджана о новых правилах: Без этого не обойтись

Технические неисправности в автомобилях зачастую приводят к ДТП.

Как сообщил 1news.az глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, каждый водитель должен думать о безопасности не только своей и своих близких, но и окружающих.

«Поэтому так важно своевременно проходить техосмотр. Сейчас с целью еще большего усовершенствования техосмотра в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» внесен ряд изменений и дополнений.

В частности, одним из изменений является то, что все автотранспортные средства должны пройти техосмотр в течение 20 дней по истечении срока действия последнего проведенного техосмотра.

Транспортное средство, не прошедшее техосмотр по истечении этих 20 дней, обнаруживается во время дорожного движения с помощью камер, и в отношении его владельца автоматически составляется электронный административный протокол. После этого владельцу даются еще 20 дней на проведение техосмотра. Если он и тогда не пройдет техосмотр, его вновь оштрафуют.

Согласно еще одному изменению в Закон, бумажные талоны о прохождении техосмотра отменены - после его прохождения будет составляться электронный талон, который поместят в Центральную информационную систему Главного управления Государственной дорожной полиции МВД и в систему ASAN ödəniş, которая размещает его в электронном кабинете владельца автотранспортного средства.

Кроме того, очень важным изменением является то, что без уплаты всех административных штрафов за нарушения ПДД владелец автотранспортного средства не сможет пройти техосмотр», - подчеркнул Р.Гулиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.